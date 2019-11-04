Ispanak zehirlenmesine neden olan atropin nedir?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan Ispanak zehirlenmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama daha geldi. Ispanak zehirlenmesine yol açan maddenin atropin olduğu bilgisi paylaşıldı. Güzelavrat otu bitkisinden elde edilen Atropin tıpta çok değişik kullanım alanlarına sahip olan bir madde olarak bilinmketedir. Atropin, Atropa belladonna (Güzelavrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Antikolinerjik yapıdadır.

"YOĞUN MİKTARDA ATROPİN VE SCOPALAMİN MADDESİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Ispanak zehirlediği iddiaları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir"

ATROPİN NEDİR?

Atropin, Atropa belladonna (Güzelavrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Antikolinerjik yapıdadır. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.