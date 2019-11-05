İstanbul için kuraklık çanları

Mega kente su sağlayan birçok barajın doluluk oranı yüzde 50’nin altına gerilerken, Alibeyköy Barajı’nda seviyenin yüzde 34’e kadar düştüğü belirtildi. Milliyet’in havadan görüntülediği barajın kuruyan alanında vatandaşların piknik yaptığı görülürken Güzelce Kemeri tamamen ortaya çıktı.

Geçen yılın aynı ayında su seviyesi yüzde 52.48 oranında olan Alibeyköy Barajı’nda seviye yüzde 34’e düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranının yüzde 41.64 olduğu belirtiliyor. İSKİ verilerine göre, diğer barajlardaki doluluk oranları Ömerli yüzde 38.79, Pabuçdere yüzde 3.51, Sazlıdere yüzde 40.11, Büyükçekmece yüzde 41.66, Terkos yüzde 59.40, Kazandere yüzde 5.43, Elmalı yüzde 68.17, Darlık yüzde 47.5, Istrancalar ise yüzde 61.06 olarak ölçüldü.