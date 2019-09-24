Son dakika! İstanbul Silivri açıklarında depremler sürüyor... Son depremler...

İstanbul saat 11.00'da 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremim merkezüssü Maramara Denisi Silivri açıklarıydı. İstanbul'da bazı okullar tedbir amaçlı boşaltılırken şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmış değil. Saat 11.00'de yaşanan depremler sonrası birçok sarsıntı yaşandı. İşte İstanbul Silivri açıklarındaki son depremler listesi...

İSTANBUL SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREMLER SÜRÜYOR

Bugün 4.5 büyüklüğünden önce Marmara Deniz'inde 2 deprem meydana geldi. İlki saat 09.21'de 2.5, diğeri ise saat 10.30'da 3.1'di. Saat 11.00'de yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem ise büyük panik yaşattı. Bu depremin ardından şu ana kadar 6 deprem meydana geldi. Hepsi de 3 büyüklüğünün altındaydı.