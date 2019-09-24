24.09.2019 - 12:38 |
Son dakika! İstanbul Silivri açıklarında depremler sürüyor... Son depremler...
İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 4.5 büyüklüğündeki deprem halka büyük korku yaşattı. Derpem Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelirken deprem sonrası birçok sarsıntı yaşandı... İşte İstanbul Silivri açıklarındaki son depremler listesi...
İstanbul saat 11.00'da 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremim merkezüssü Maramara Denisi Silivri açıklarıydı. İstanbul'da bazı okullar tedbir amaçlı boşaltılırken şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmış değil. Saat 11.00'de yaşanan depremler sonrası birçok sarsıntı yaşandı. İşte İstanbul Silivri açıklarındaki son depremler listesi...
İSTANBUL SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREMLER SÜRÜYOR
Bugün 4.5 büyüklüğünden önce Marmara Deniz'inde 2 deprem meydana geldi. İlki saat 09.21'de 2.5, diğeri ise saat 10.30'da 3.1'di. Saat 11.00'de yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem ise büyük panik yaşattı. Bu depremin ardından şu ana kadar 6 deprem meydana geldi. Hepsi de 3 büyüklüğünün altındaydı.
Bahçeli'nin ameliyatına girmişti! O cerraha şokİstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.