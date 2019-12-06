06.12.2019 - 15:44 |
Ä°stanbul'a kar ne zaman yaÄŸacak? Hava durumu nasÄ±l olacak?
Ä°stanbul'da bugÃ¼n bahardan kalma bir hava var... AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nÄ± neredeyse geride bÄ±rakÄ±rken havalarÄ±n hala gÃ¼zel gitmesi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratÄ±yor. Ä°stanbullular bir yandan karÄ±n ne zaman yaÄŸacaÄŸÄ±nÄ± merak ederken bir yandan da 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumunu kontrol ediyor.
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Ä°stanbul'da bugÃ¼n gÃ¼neÅŸli bir hava sÃ¶z konusu... AralÄ±k ayÄ±nda bahar havasÄ± yaÅŸayan Ä°stanbullular bir yandan da kar yapÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ne zaman yaÄŸacaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte hava durumuna dair bilgiler...
Ä°STANBUL'DA 10 GÃœN BOYUNCA KAR YOK
Ä°stanbul'da yarÄ±n yaÄŸmur yapÄ±ÅŸÄ± beklenirken son 10 gÃ¼nÃ¼ incelediÄŸimizde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda etkili olmasÄ± bekleniyor.
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