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11.08.2019 - 14:23| AA

İstanbul'a nakledilen Leo bebeğin tedavisi sürüyor

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Leo bebeğin tedavisine İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

İstanbul'a nakledilen Leo bebeğin tedavisi sürüyor

 

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebek cuma günü sabah İzmir'de bir özel  hastanede doğmuş, fakat birkaç saat sonra genel durumu gayet iyiyken, anne  emzirebilirken birkaç saat sonra genel durumunda bir bozulma olmuş, morarması  başlamış. Bunun üzerine yapılan tetkiklerde bir kalp hastalığı olan büyük arter  transpozisyonu tanısı almış" dedi.

"Büyük arter transpozisyonu kalpten çıkan en büyük vücuda kan dağıtan  damarla akciğerlere kan taşıyan damarın ters olarak çıkmaları. Yani çıkmaları  gereken karıncıktan değil yanlış karıncıklardan çıkmaları." bilgisini veren  hatemi, şöyle devam etti:

"Bu rahatsızlıkla maalesef İzmir’de veya başka bir merkezde yer  bulamamışlar. Bize başvurdular biz de şartlarımız zorlayarak maalesef bizim de  yoğun bakımımız da oldukça dolu ama ailenin mağduriyet yaşanmaması için kabul  ettik. Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde başından itibaren, aileye bu çocuğun  hemen 12 saat içinde diyen de 3 gün içinde de ameliyat olması gerekir diyen  gruplar olmuş. Ama bu öyle bir rahatsızlık değil. Normalde evet erken müdahale  edilmesi gereken bir bebek ama böyle bir süre veremiyoruz. bizim tercihimiz 1  hafta 10 gün içinde bu çocukların doğumdan sonra kendilerine gelmeleri stabilize  olmalarından sonra ameliyatı ideal şartlarda yapmak."

Şu an bebeğin durumunun iyi olduğunu belirten Hatemi, "Dün gece gelip  ekokardiyografileri pediatrik kardiyolog tarafından çekildi ve tanı teyit edildi.  Şu anda genel durumu iyi. Solunum cihazına bağlı. Bizim şu anki planımız çocuğu  bu tabloda takip etmek, Perşembe gününden itibaren ameliyatı programlamak" diye  konuştu.

Hatemi, aileyi de detaylı bu konu hakkında bilgilendirdiğini ifade  ederek. "Eğer çocuğun genel durumunda acil müdahale gerekliliği olursa zaten  hastanemizdeki yoğun bakım, cerrahi ve anestezi ekipleri hazır. Yarım saat içinde  bu çocuk ameliyata alınabilir. Ama dediğim gibi acil olarak müdahale etmeyi  istemediğimiz bebekler bunlar. İdeal şartlarda müdahale etmek istiyoruz. Bunlar  kritik ve ağır rahatsızlıklar, mortalite riski olan ameliyatlar yenidoğan döneminde. Tüm detaylarıyla aileyiyle konuştuk inşallah iyi bir şekilde,  sağlığıyla bizden göndermeyi planlayacağız" şeklinde konuştu.

İstanbula nakledilen Leo bebeğin tedavisi sürüyor

Leo bebeğin tedavisine ilişkin sosyal medyadaki spekülasyonlara da  değinen Hatemi, şunları söyledi:

"Tedavinin burada başlaması ile ilgili birkaç faktör var bu konuda.  Birincisi yenidoğan kalp cerrahisi her merkezde yapılamıyor, bu bakımdan özellik  arz ediyor. İkincisi gerçekten çocuk kalp cerrahisi yapan merkez sayısı yeterli  olmasına rağmen oldukça yoğun çalışıyorlar, yoğun bakımları oldukça dolu.  Beraberinde maalesef bayram tatili olması yani bunların hepsi üst üste gelince  biraz zorlanıyor ekipler kabul etmekte bu hastaları.

Fakat sağlık bakanlığının kurduğu çok iyi bir ağ var gerçekten. Bu  hastaya özel değil, sosyal medyada böyle bir infial veya stres ne demek  isterseniz yaratılmasına karşı da değil, her hasta için. Gerçekten 112 sistemiyle  Malatya’dan Van’dan Türkiye’nin her yerinden bize anında ulaşabiliyor hastalar.  Eğer yerimiz varsa, hasta hakkında da detaylı bilgi aldıktan sonra direkt olarak  uçakla, helikopterle sağlık bakanlığı bize bu hastaları ulaştırabiliyor. Bunda  bir sıkıntımız yok. Maalesef bayram dönemleri ve beraberinde kongre dönemleri  bizi biraz daha sıkıştıran dönemler. Bunlar birazcık daha şanssız, birazcık daha  yoğun dönemler."

LEO BEBEK

Cuma günü İzmir'de özel bir hastanede dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde kalp rahatsızlığı bulunduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilmiş. Aile, Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istemişti.

Dalgıç çiftinin yardım talebi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul  Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen Leo bebek buradan da ambulansla Kartal  Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi  altına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

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