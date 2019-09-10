Ä°stanbul'da 5 yÄ±lÄ±n rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±! Daha da artacak

Tarihi yarÄ±mada da turist rehberleri tablodan memnun. Rehberler, AÄŸustos, EylÃ¼l hatta Ekim ayÄ±nda dahi yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â

Â "360 BÄ°N POLONYALI MÄ°SAFÄ°R SAYISI, SENE SONUNA KADAR 450-460 BÄ°N"

Turist rehberi Volga Kaya, misafirlerinin PolonyalÄ± olduÄŸunu belirterek, Polonya'dan bu sene oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k miktarda yolcu geliyor. Bu sene sonuna kadar 400 bini geÃ§ecek. Ortalama 200 binlerdeydi. GÃ¼ven arttÄ±kÃ§a, Ã¼lke stabil oldukÃ§a insanlar geliyorlar. Bizim Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pazarlarda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ var. AÄŸustos ayÄ± yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nda Temmuz'u geÃ§er diye planlÄ±yorlar. 360 bin PolonyalÄ± misafir sayÄ±sÄ±, sene sonuna kadar 450-460 bin civarÄ±nÄ± bulacak" dedi.Â

Kaya, hanutÃ§ularla ilgili olarak ise, Turizm polisi bu sene Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ã‡Ã¶zÃ¼m bulacaklardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Daha az gÃ¶rÃ¼yorum, eskisi kadar yok. Eskiden kitap satan, rahatsÄ±z eden, kartpostal satan insanlar vardÄ± onlar da ÅŸimdi yok. Ama hanutÃ§u birkaÃ§ kiÅŸi, belli maÄŸazalarla Ã§alÄ±ÅŸan var. OnlarÄ± isteseler Ã§Ã¶zerler, zamanla olacak ÅŸeyler. Rehberlerin hepsinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± firmalar belli, biz istesek de bÃ¶yle ÅŸeyler yapamayÄ±z artÄ±k. Her ÅŸey belli, program belli, biz kendimizden biliyoruz yok bÃ¶yle ÅŸeyler" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â YURTDIÅžINDA Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° BAHAR AYLARINA Ã‡OK FAZLA REZERVASYON ALDIK"

Bir diÄŸer rehber Åženay BaÅŸaran, misafirlerinin Brezilya ve Arjantin'den geldiÄŸini belirterek, TÃ¼rk dizilerinden dolayÄ± Ä°stanbul'a talep var. AÄŸustos ve bu ay da baya iyi turist sayÄ±sÄ±. TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n Meksika'ya direk uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n da baya bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. AÄŸustos ve EylÃ¼l, Temmuz ayÄ±nÄ± geÃ§er tabi ki" diye konuÅŸtu. Â Rehber UÄŸur TÃ¼ÄŸÃ¼n ise, "Temmuz, AÄŸustos aylarÄ± oldukÃ§a kalabalÄ±k geÃ§ti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki aylar daha da kalabalÄ±k olacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Muhakkak kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda biraz daha dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olur ama yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bahar aylarÄ±na Ã§ok fazla rezervasyon aldÄ±k. TÃ¼rk dizileri Ã¶zellikle Latin Amerika Ã¼lkelerinde Ã§ok popÃ¼ler. O Ã¼lkelerden de Ã§ok fazla misafir kabul etmeye baÅŸladÄ±k, sanÄ±rÄ±m bu bÃ¶yle devam edecek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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