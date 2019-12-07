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07.12.2019 - 05:45 |

İstanbul'da balık operasyonu! 13 ton ele geçirildi

Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin evraklarını inceledi, yasal boyutun altında olan balıklara el konuldu.

İstanbul'da balık operasyonu! 13 ton ele geçirildi

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti. Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizle beraber denizde denetim gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Gürpınar Su Hali'nde yasal boyun altında avlanan balıkları tespit ettik. Bu balıklara el koyma işlemi gerçekleştirdik. Hamsi var bir miktar. 9 santimetre olması gerekirken yaklaşık 5,6 santimetre civarında tespit ettik bunlara el koyduk. Ayrıca barbun, istavrit ve mezgit balıklarında yasal boyut 13 santimetre olması gerekirken yasal boyutun altında olanlara el koyduk. Yüklü miktarda kefal balığı 35 santimetre olması gerekirken, yasal boyutun altında avlandığını tespit ettik. Yine bir miktar dil balığına el koyduk. Ayrıca sazan balıkları 40 santimetre olması gerekirken yasal boyutun altında olanlara el koyduk."

İstanbulda balık operasyonu 13 ton ele geçirildi

2018 ve 2019 yılındaki denetimlerle de ilgili bilgi veren Karaca, "2018 yılında yaklaşık 10 bin kişiye denetim yaptık. 297 kişiye 503 bin TL idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 70 ton civarında balığa da el koyduk. 2019 yılı içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Şunu söyleyebilirim ki, geçen yılki çalışmalarımızın üzerine çıkmış durumdayız. Yeni su ürünleri yasasıyla cezalar biraz daha ağırlaşacak" dedi.

13 TON BALIĞA EL KONULDU

El konulan ürünler; 289 kasa istavrit, 1 kasa dil balığı, 2 kasa sazan, 90 kasa mezgit, 409 kasa kefal, 63 kasa hamsi, 2 kasa bakalyaro, 75 kasa barbun, 2 kasa lüfer. Toplamda 12 bin 713 kilogram balığa el konulduğu öğrenilirken, denetimler sonucu 14 işletmeye de yasal işlem uygulandı.

İstanbulda balık operasyonu 13 ton ele geçirildi

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