İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzey çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık