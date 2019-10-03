İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde, 3 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu merak konusu oldu. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'de günün hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzey çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık