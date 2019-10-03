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03.10.2019 - 00:29 |

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde, 3 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu merak konusu oldu. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'de günün hava durumu...

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzey çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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