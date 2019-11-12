MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da iğrenç olay! Böyle götürdü... Polis her yerde onu arıyor!
12.11.2019 - 09:37 | | İHA

İstanbul'da iğrenç olay! Böyle götürdü... Polis her yerde onu arıyor!

İstanbul Pendik’te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da iğrenç olay! Böyle götürdü... Polis her yerde onu arıyor!

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı.

Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.

Rusya semalarında hareketlilikABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da

10 Kasım'da evden çıktı bir daha dönmedi!

10 Kasım'da evden çıktı bir daha dönmedi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Sıradaki Haber