İstanbul'da otelde yangın!

Aksaray, Sorguççu Sokakta bulunan bir otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otel odalarından birinde çıkan yangın nedeniyle kısa sürede koridorları duman kapladı. Dumandan etkilenen müşteriler kendilerini dışarıya attı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oteldekilerin tahliye edilmesinin ardından yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otelde hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından otel müşterileri tekrar otele girdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.