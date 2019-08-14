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14.08.2019 - 09:28| İHA

İstanbul'da otelde yangın!

İstanbul'da bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otelde hasar oluştu.

İstanbul'da otelde yangın!
Büyük panik! Kendilerini dışarıya zor attılar
Büyük panik! Kendilerini dışarıya zor attılar
Büyük panik! Kendilerini dışarıya zor attılar
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Aksaray, Sorguççu Sokakta bulunan bir otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otel odalarından birinde çıkan yangın nedeniyle kısa sürede koridorları duman kapladı. Dumandan etkilenen müşteriler kendilerini dışarıya attı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oteldekilerin tahliye edilmesinin ardından yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otelde hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından otel müşterileri tekrar otele girdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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