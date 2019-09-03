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03.09.2019 - 06:07| AA

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler ile Güngören'de önceden belirlenen 14 adrese baskın düzenledi.

Özel Harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hasankeyf Tüneli'nde ışık göründüHasankeyf ile Gerçüş arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere yapımı devam eden çift yönlü toplam bin 230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.
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