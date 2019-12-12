12.12.2019 - 06:02 | | Ferit ZENGÄ°N / Ä°STANBUL
Ä°stanbulâ€™da sahte içki operasyonu: 107 gözaltÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ±Â Ã¶ncesi Ä°stanbul merkezli 8 ilde eÅŸzamanlÄ± sahte iÃ§ki operasyonu yapÄ±ldÄ±, 107 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan operasyonda, 200 tonun Ã¼zerinde sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi.Â
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele ekipleri, Ä°stanbul merkezli 8 ilde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda 147 adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi.
Sabah saatlerinde baÅŸlatÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyona polis helikopterleri ve Ã¶zel harekat unsurlarÄ± da destek verdi.
HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen 107 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik olarak adreslere yapÄ±lan ÅŸok baskÄ±nlarda tonlarca alkol, binlerce ÅŸiÅŸe, sahte iÃ§ki ve etiket ele geÃ§irildiÄŸi gelen ilk bilgiler arasÄ±nda.