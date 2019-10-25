İstanbul’da su için kritik 2 ay

İstanbul’da, eylül ve ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi. Yağışlardaki azalma nedeniyle Kırklareli sınırındaki Kazandere Barajı kururken, İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44’e geriledi. Uzmanlara göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yağışlardaki azalmadan Melen ve diğer havzalar da etkilenecek. Bu yıl sonbahar ve kış aylarının kurak geçeceği uyarısında bulunan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, “Ekim, kasım ve aralık ayında ortalamanın altında yağış ile ortalamanın üzerinde sıcaklık söz konusu. Şubat, martta ise yağış az, sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kasım ve aralık yağışlarında yüzde 20 azalma olursa uyarı, yüzde 25 azalma olursa alarm verilmeli Melen Projesi, bugün için İstanbul’u kurtarsa da önümüzdeki dönem sıkıntı yaşanabilir” dedi.



‘Kış kurak geçecek’



Prof. Dr. Şen, eylül ve ekim ayının ilk yarısında yağışın olması gerekenin altında olduğunu belirterek şunları söyledi: “İstanbul özelinde şu an için baraj doluluk oranları çok kötü değil.



Ancak mevcut durum için çok iyi de diyemeyiz. Bu kış için hem İstanbul hem de Türkiye geneli için öngörüm kurak geçeceği yönünde. Şimdiye kadar yağış miktarları olması gereken miktarların altında seyretti. İstanbul’da asıl mesele yağış rejiminden çok, su havzalarının artan nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak durumda olması. İstanbul’daki yapılaşma, 4-5 derecelik sıcaklık artışına neden oluyor. Gökdelenler, asfalt yollar ‘ısı adası’ etkisi yapıyor.”



‘Melen projesinde sorun var’



DSİ eski Daire Başkan Yardımcısı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Melen Barajı projesinde gecikme yaşandığını iddia ederek, “Projede zemin oturmalarında yaşanan bazı sorunlar söz konusu. Baraj gövdesinin su sızdırmaması için de ilave çalışmalar planlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde baraj projesini yerinde incelemesi önemliydi. Projenin hayata geçmesi 1 yılı geçecektir, süre uzarsa İstanbul sıkıntı yaşayabilir” dedi.



İBB ise sıkıntı beklemiyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise barajlardaki doluluğun normal değerlerde olduğuna dikkat çekerek “Yağışlı mevsime girileceğinden su sıkıntısı beklenmiyor” açıklamasını yaptı. Açıklamada, kentte günlük 2.9 milyon metreküp su tüketildiği, bunun 1 milyon metreküpünün Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden sağlandığı vurgulandı.

Yılda 200 bin abone



İstanbul’a her yıl 200 bin yeni su abonesinin eklendiğini söyleyen Dursun Yıldız şöyle konuştu: “İstanbul’da yıllık su tüketimi 1 milyar metrekübün üzerinde. Kente su temin eden barajların kapasitesi ise 750 milyon metreküp. İstanbul’u, Melen ayakta tutuyor ancak klim değişikliği ve nüfus artışı devam ederse sorun yaşanır.”



Yuvacık Barajı’nda yüzde 30 düşüş

Kocaeli’nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı’nda su oranı yüzde 30’a düştü.



YARIN: “Nüfus azalmazsa 20 yıl içinde İstanbul susuz kalacak.”

“Buharlaşma su kaynaklarında azalmaya yol açacak.”