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18.10.2019 - 09:57 | | DHA

İstanbul'da terör operasyonları: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam saatlerinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonları: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nde (DGH) kaydı bulunan şüphelilerin önümüzdeki günlerde siyasi parti binaları ve market zincirlerine yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli, havai fişekli ve ses bombasıyla saldırılar yapabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. TEK ekipleri tespit edilen şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 11 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NI PROTESTO EDEREK, TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

TEM ekiplerinin yaptığı ikinci operasyon ise, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medyadan terör örgütüne destek paylaşımları yaparak terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı 2 operasyonda gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.

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