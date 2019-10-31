İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika 1 Kasım Cuma...
Uzun bir aranın ardından oldukça yağışlı bir günü bırakan İstanbullu milyonlarca vatandaşımız, 1 Kasım Cuma günü için aramalar yapıyor. Peki İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'den İstanbul hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması...
İSTANBUL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, kuvvetli (21-50 kg/m²),olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.