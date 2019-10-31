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31.10.2019 - 21:26 |

İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika 1 Kasım Cuma...

Uzun bir aranın ardından oldukça yağışlı bir günü bırakan İstanbullu milyonlarca vatandaşımız, 1 Kasım Cuma günü için aramalar yapıyor. Peki İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'den İstanbul hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması...

İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika 1 Kasım Cuma...

İSTANBUL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:  11°C, 16°C 

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, kuvvetli (21-50 kg/m²),olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda sahip olduğumuz teknolojinin payı büyüktürMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür." dedi.
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