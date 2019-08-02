MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbullular dikkat! Hafta sonu bu yollar kapatılacak
02.08.2019 - 13:30| AA

İstanbullular dikkat! Hafta sonu bu yollar kapatılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası dolayısıyla hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Hafta sonu bu yollar kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şampiyona dolaysıyla yarın 07.00-15.00 saatleri ile 4 Ağustos'ta 07.00-13.00 saatleri arasında alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi

Açıklamada, kapatılacak yollar Çetin Emeç Bulvarı Pendik istikameti tek yön (Piri Reis Caddesi kavşağından Kartal istikameti Şehit Tamer Kılıç Sokak kavşağına kadar) olarak belirtildi.

Açıklamada, alternatif yollar ise Piri Reis Caddesi, Maltepe-Bağdat Caddesi, Kartal-Üsküdar Caddesi ve D-100 kara yolu olarak duyuruldu.

Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 yılı kurbanlık fiyatları

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 yılı kurbanlık fiyatları

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

Sıradaki Haber