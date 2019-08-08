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08.08.2019 - 09:53| İHA

İstanbul'un göbeğinde tekmeli tokatlı kavga!

İstanbul Fatih Silivrikapı’da mahalleden iki grup park yeri konusunda anlaşamayınca tekme tokat birbirine girdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansırken, kavgada sopa ve tabureler havada uçuştu. Sivil polisin havaya ateş açmasıyla taraflar güçlükle dağıldı.

İstanbul'un göbeğinde tekmeli tokatlı kavga!

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Semt Konağının önünde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan iki farklı aile, birbirleriyle park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine küfür etti. Olayın büyümesi üzerine birbirlerine tekme ve yumruk aran şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında başına sopa yiyen bir şahıs yaralanarak yere düştü.

SOPA VE TABURE İLE SALDIRDILAR, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Çıkan kavgada taraflar birbirine sopalarla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve kadınların çığlık çığlığa kaldı. Tabure ve çubukların havada uçuştuğu o feci kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sivil polisin olay yerinde havaya 1 el ateş açmasının ardından taraflar güçlükle dağıldı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildiği yaralı şahısların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 

 

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