İyi Olan Kazansın konusu nedir? İyi Olan Kazansın oyuncu kadrosu

İYİ OLAN KAZANSIN KONUSU NEDİR?



Hem çok iyi iki dost hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, (Tom Hardy ve Chris Pine) birbirlerinden habersiz aynı kadına (Reese Witherspoon) aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i tavlamak için kullanırlar...



İYİ OLAN KAZANSIN OYUNCULARI



Supernatural, Nikita, Chuck gibi popüler tür dizilerinin yürütücü yapımcısı olarak tanıdığımız Joseph Nichol McGinty'nin, nam-ı diğer MCG, yönetmenliğinde kotarılan aksiyon komedisinin başrollerinde Chris Pine, Tom Hardy ve Reese Witherspoon yer alıyor. Film aşk üçgeni temalı yapımlar arasında, keyifli bir seyirlik.