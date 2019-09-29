İzmir hava durumu | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma hava durumu

İzmir hava durumu, İzmir'de hava nasıl olacak, İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan hava durumu bilgileri haberimizde...

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 22,5 °C



