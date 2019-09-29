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29.09.2019 - 10:25 |

İzmir hava durumu | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma hava durumu

İzmirliler hava durumunu merakla araştırıyor. Bugün ve yeni haftada havanın nasıl olacağını merak edenler, Meteoroloji'nin resmi internet sitesine akın ediyor. İşte İzmir hava durumu bugün, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününün hava durumu bilgileri

İzmir hava durumu | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma hava durumu

İzmir hava durumu, İzmir'de hava nasıl olacak, İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan hava durumu bilgileri haberimizde...

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 22,5 °C

İzmir hava durumu | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma hava durumu

Başıboş 'kamyon lastiği' paniğiD-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir kamyondan fırlayan tekerlek paniğe neden oldu.
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