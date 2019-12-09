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10.12.2019 - 00:21 | | AA

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

 

Çeşme ilçesi Teke Burnu ve Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler botta bulunan 25 Suriye, 11 Filistin ve 8 Eritre uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan teknede bulunan 13 Suriye, 5 Filistin, 2 Libya ve 1 Gine uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
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