27.11.2019 - 14:24 | | DHA
İzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon
İzmir'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler!Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H., örgütün dikkat çekmemesi için mini elbise, mayo, topuklu ayakkabı giymesi ve geçici dövme yaptırması yönünde talimat verdiğini söyledi.