MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon
27.11.2019 - 14:24 | | DHA

İzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon

İzmir'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler!Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H., örgütün dikkat çekmemesi için mini elbise, mayo, topuklu ayakkabı giymesi ve geçici dövme yaptırması yönünde talimat verdiğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştı! Karısıyla olan ilişkisinden rahatsız olunca...

Arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştı! Karısıyla olan ilişkisinden rahatsız olunca...

THY ön başvuru sonuçları açıklandı! THY kabin memuru mülakatları ne zaman?

THY ön başvuru sonuçları açıklandı! THY kabin memuru mülakatları ne zaman?

Sakız ve oyuncak otomatı kumar makinesi çıktı

Sakız ve oyuncak otomatı kumar makinesi çıktı

Yaşadıkları dehşet gözlerine yansıdı!

Yaşadıkları dehşet gözlerine yansıdı!

Sıradaki Haber