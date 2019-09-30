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30.09.2019 - 14:29 | | DHA

İzmir'den ölüm haberi gelmişti! Yeni gelişme

Zonguldak’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar’ın (23) ailesi, oğullarını intihara sürüklediği iddiasıyla kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, ancak gerçek ismi T.D. (19) olduğu ortaya çıkan genç kızdan şikayetçi oldu.

İzmir'den ölüm haberi gelmişti! Yeni gelişme

Kozlu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir’e gitti. Gitmeden önce babası Mustafa Kıyar’a, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" dedi. İzmir’e gittikten sonra babasını arayarak, “Beni merak etmeyin, İzmir’deyim" diyen Mutlu Kıyar’dan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Mutlu Kıyar’ı bulmak için çalışma başlattı. Mutlu Kıyar, 28 Eylül’de İzmir’in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda mülteci arayan polisler tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir’e giden Mustafa Kıyar, oğlunun cesedini teşhis etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda babadan alınan DNA örnekleriyle Mutlu Kıyar’ın DNA’sının karşılaştırıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Ailenin Mutlu Kıyar’ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, gerçek adı T.D. olan genç kızdan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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