İzmirliler fidan dikim şenliğinde buluştu

18 Ağustos’ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan “Orman İzmir” kampanyasının ilk fidanları Bornova’da toprakla buluştu. Şeytan Deresi’nde yapılan fidan dikimin şenliğine soğuk havaya rağmen çok sayıda İzmirli katıldı. İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir’de sayıları giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim şöleninde bir konuşma yapan Tunç Soyer, 18 Ağustos’taki büyük yangında İzmir’in akciğerlerinin yandığını söyleyerek, “Bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz. 18 Ağustos’taki büyük yangından sonra çok daha fazla fidan dikeceğimizi, daha fazla alanı yeşillendireceğimizi söylemiştik. 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmayı ve yanan ormanların çok daha fazlasını İzmir’e iade etmeyi hedefliyoruz. Bugün burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için ciddi çalışmalar yaptık. Uzunca yıllardır bu topraklarda kızılçam dikiyoruz. Aslında bu çıra ekip yangın biçmeye benziyor. Bir tane sandal ağacı fidanı bulamadık burada tüketmişiz. Bu yüzden bugün menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği ve ahlat gibi ağaçların fidanını dikiyoruz. Bunlar yangına daha dayanıklı, dirençli ağaçlar. Bunlar yaban hayatını güçlendirecek ağaçlar.”

ARTVİNLİ ÇOCUKLARDAN FİDAN BAĞIŞI

İzmir’in ormanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını da duyuran Soyer, “İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar” dedi. Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından İzmir’deki fidan seferberliğine 2 bin 9 lira maddi bağış yapıldığını da açıkladı.

UMUTSUZLUĞA YER YOK

Hacettepe Üniversitesi’nden Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise büyük yangınla ilgili umutsuz olunmaması gerektiğini belirterek durumun İzmir’in yeşillendirilmesi için bir ağaçlandırma seferberliğinin zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Törendeki açılış konuşmalarının ardından İzmirliler fidan dikim sahasına geçti ve alanın farklı bölgelerinde o alana uygun olan türleri toprağa dikti, can suyu verdi.

Orman İzmir Fidan Dikim Şenliği’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İyi Parti Meclis Grup Başkanı Kemal Sevinç ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

HEDEF 35 “YAŞAYAN PARK”

Orman İzmir Kampanyası’nın hedefleri, İzmir’de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesi, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 “yaşayan park”ın kurulması, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve “yeşil caddeler” aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanması olarak ifade ediliyor. İzmir’in, doğasını koruyan, çeperindeki orman ve diğer tüm yaşam alanlarıyla uyumlu bir kent olması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman İzmir Kampanyası kapsamında bir yıl içerisinde 3,5 milyon TL tutarında bağış toplamayı amaçlıyor.