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31.10.2019 - 14:19 |

Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş 3. grup aşaması bitmek üzere... Binlerce aday 4. grup başvurularının başlamasını bekliyor be "Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?

 

Jandar uzman alımları dönem dönem gerçekleşirken 3. grup sürecinin sonuna gelindi. Jandarma uzaman erbaş olmak isteyenler şimdi 4. grup başvurularının başlamasını bekliyor. Bu nedenle sürecin yavaş yavaş sonuna gelinirken "Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 4. GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma uzman erbaş 4. grup Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. 3. grup alımları bittikten hemen sonra 4. grup aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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