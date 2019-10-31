Jandar uzman alımları dönem dönem gerçekleşirken 3. grup sürecinin sonuna gelindi. Jandarma uzaman erbaş olmak isteyenler şimdi 4. grup başvurularının başlamasını bekliyor. Bu nedenle sürecin yavaş yavaş sonuna gelinirken "Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 4. GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma uzman erbaş 4. grup Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. 3. grup alımları bittikten hemen sonra 4. grup aşamasına geçilmesi bekleniyor.