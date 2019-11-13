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13.11.2019 - 11:59 |

Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş başvuruları birkaç ay önce alınmıştı. Başvurulara yoğun bir ilgi oluştu. Jandarma Genel Komutanlığı ilk alımların ardından boş olan kadrolar için dönem dönem alımlar yapıyor. Şu ana kadar 3 grup aşaması gerçekleşti. Şimdi 4'üncüsü bekleniyor. Peki, Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak?

 

Jandarma uzman erbaş 4. grup ne zaman açıklanacak? İlk üç aşamanın ardından şimdi adaylar 4. grubun açılmasını bekliyor. Uzman çavuşların gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığı'nda... Peki herhangi bir gelişme var mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 4. GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma uzman erbaş 4. grup Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. 3. grup alımları tamamen bittikten hemen sonra 4. grup aşamasına geçilmesi bekleniyor.

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