Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başvuruları için son gün ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)'ne Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara adresine yapılacak.

Başvurular için son gün 29 Ağustos

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş puan (100) ve üstünü almak,

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70) puan almış olmak,

ç. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d. Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda ;

(1) Aşağıdaki bölümlerin birinden mezun olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.)

(a) İngilizce Öğretmenliği,

(b) İngilizce Mütercim Tercümanlık,

(c) İngiliz Dili ve Edebiyatı,

(d) Amerikan Kültür ve Edebiyatı,

(e) İngiliz Dil Bilimi,

(2) 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki programlardan lisans mezunu olanların en az 5 (beş) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim veya Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi olma şartı aranır.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından son üç yılda en az (85) puan veya uluslararası geçerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

e. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

f. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi olmak,

g. Araştırma Görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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