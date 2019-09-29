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29.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Jandarma’ya 6 adet SİHA teslim edildi

Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim edildi.

Jandarma’ya 6 adet SİHA teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA’yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Demir, Bayraktar TB2 SİHA’ya ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.

 

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