29.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Jandarma’ya 6 adet SİHA teslim edildi
Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim edildi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA’yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Demir, Bayraktar TB2 SİHA’ya ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.