Japon vefası

Japon halkının vefasını örnek oluşturan ve geçen hafta yaşanan bir olaya Milliyet tanıklık etti. Avusturya’da müzik eğitimi alan Japon Harumi Oka, 1971 yazında tatil yapmak için İstanbul’a gelir. Arkadaşlarıyla Şile’de denize giren Oka, Karadeniz kıyılarına özgü rip akıntısının etkisiyle açığa doğru sürüklenir. Kıyıdakiler 22 yaşındaki Oka’nın suyun altında kaybolması karşısında çaresiz kalırken, sadece Deniz Kuvvetleri üsteğmeni Şener Ergünsu yardımına koşar. Oka’nın akıntıyla sürüklendiği istikametin paraleline yüzen Ergünsu, genç kadının sağ bileğinden yakalayarak karaya çıkarır. Çok su yutan ve bilinci kapanan Oka’ya hemen suni teneffüs ve kalp masajı yapan Ergünsu, ambulans gelene kadar 40 dakika çabalar. Oka’yı hastanede ziyaret eden Ergünsu, teşekkür için verilen hediyeleri de kabul etmez, yanında getirdiği karpuzu Oka’ya ikram eder.

Soyadını bilmediği Şener Ergünsu’yu hiç unutmayan Oka, 17 Ağustos 1999’daki depremde Gölcük’teki donanma üssünün hasar aldığını öğrenince Japonya’dan Türkiye’ye gelir. Kurtarıcısı Ergünsu’yu bulamayan Oka çaresizce ülkesine döner.

‘Yeniden doğdum’

Oka, yıllar sonra sosyal medya aracılılığıyla ulaştığı kurtarıcısını geçtiğimiz hafta ilk kez ziyaret etti. Müzisyen oğlu Fredo Saioru Wagner ile Emekli Deniz Kurmay Albay Şener Ergünsu’nun evine misafir olan Oka, duygularını Milliyet’e anlattı: “1971 yılının haziran ayında 22 yaşında yeniden doğdum. Dalgaların arasından elimi tutarak beni kurtaran, kalp masajıyla hayatta tutan Şener’i 48 yıldır görmek istiyordum. Depremde yıkılan binaları görünce belki bir şeyler yapabilirim diyerek Kocaeli’nde onu aradım ama bulamadım. Yıllar sonra gördüğüm için büyük mutluluk duyuyorum ama ne yaparsam yapayım onun kahramanlığını ödeyemem.”

‘Karşılık beklemedim’

Şener Ergünsu ise şunları söyledi:

“Şile, Kumbaba sahilinde güneşleniyordum. Deniz dalgalıydı, insanlar bağrışınca 30 metre ileride suyun üzerinde bir el gördüm. Rip akıntısının paralelinde yüzdüm ve suyun altından onu çıkardım. Hayat öpücüğü ve kalp masajı yaptım. Deniz Lisesi’nde askeri eğitimle hem iyi yüzmeyi hem ilkyardımı öğrenmiştim. 40 dakika masaj ve nefes vererek ciğerlerindeki suyu dışarı çıkardım. Akşam onu ziyaret ettiğimde önce teşekkür etti ardından ondan ne istediğimi sordu. Hayat kurtarmanın bedeli olmaz dedim ve karpuz ikram ettim. Bir daha görmedim. Depremden sonra gelmesi, beni bulmak için çabalaması beni çok duygulandırdı. Karşılık beklemeden yaptığımın 48 yıl sonra büyük bir dostluğa dönüşeceğini bilemezdim.”

Birlikte yüzdüler

Harumi Oka ve kendisi gibi müzisyen oğlu Fredo Saioru Wagner, İstanbul’da Ergünsu’nun evinde misafir oldular. Şener Ergünsu, eşi Neşe Ergünsu ile Japon anne-oğul, birlikte Pamukkale’ye gitti. Boğulmaktan korktuğu için boyunu aşan hiçbir yerde yüzmeyen 71 yaşındaki Oka, hayatını kurtaran Ergünsu yanında olduğu için ilk kez derinde yüzdü. Pamukkale Antik Havuz’da yüzen Oka, “Şener’e teşekkür için geldiğim Türkiye’de doğal güzellikleri yaşadım. Olaydan sonra hayata daha iyimser bakıyorum olumlu düşünüyorum. Türk insanının yardımseverliğini ve fedakârlığını her zaman anlatacağım” dedi.