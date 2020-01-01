Jason Bourne filmi konusu nedir? Jason Bourne oyuncu kadrosu

Jason Bourne filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren Jason Bourne filmi Ültimatom filminin devamı ve serininin beşinci filmi olarak dikkat çekiyor. Kanal D ekranında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Jason Bourne filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones ve Vincent Cassel yer alıyor.

Jason Bourne, Paul Greengrass'ın yönettiği senaryosunu Greengrass, Matt Damon ve Christopher Rouse'un yazdığı 2016 Amerikan yapımı aksiyon ajan gerilim filmi. Bourne film serisinden 2007'de çekilmiş olan Son Ültimatom filminin devam filmi ve serinin beşinci filmidir. Filmde Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones ve Vincent Cassel oynamaktadır.

Temel çekimler 8 Eylül 2015'te başladı ve Universal Pictures tarafından 29 Temmuz 2016'da gösterime girmek üzere ayarlandı.

Filmin resmi isimi Jason Bourne olarak 7 Şubat 2016'da açıklandı.

Oyuncular

Matt Damon, Jason Bourne / David Webb

Julia Stiles, Nicky Parsons

Alicia Vikander

Tommy Lee Jones, Robert Dewey, CIA yönetcisi

Vincent Cassel

Riz Ahmed, Aaron Kalloor, CIA'de teknoloji uzmanı.

Ato Essandoh

Scott Shepherd, CIA müdür yardımcısı.

JASON BOURNE FİLMİ HAKKINDA

Mayıs 2007'de, Son Ültimatom filminin yayınlanmasından önce Matt Damon, dördüncü Bourne filmi için geri dönmekle ilgilenmeyeceğini söylemiş "biz elimizden geldiği kadarını yaptık" demişti.

Ancak 22 Şubat 2008'de Variety dördüncü Bourne filminin Damon ve Greengrass işbirliğiyle gerçekten iş üzerinde olduğunu bildirdi.

16 Ekim 2008'de George Nolfi'nin senaryoyu yazacağı Frank Marshall'ın yapımcı olacağı ve Jeffrey Weiner ile Henry Morrison'ın yardımcı yapımcı olacağı açıklandı. Joshua Zetumer, Nolfi'nin örnekleri dahilinde benzer bir senaryo yazması için tutuldu. Ağustos 2009'da Nolfi Kader Ajanları'nı çekecekti. Aralık'ta Greengrass dördüncü Bourne filmini yönetmeyeceğine karar verdiğini açıkladı.

1 Şubat 2010'da Damon, Yenilmez filminin İngiltere galasında Son Ültimatom filminin devamının ''en az beş yıl sonrası'' için olabileceğini söyledi. Ayrıca Greengrass'da galada filmin ''senaryoya eşlik etmedikçe'' diğer herhangi bir Bourne filminin parçasını olmayacağını yeniden belirtti. Ancak, Damon filmin ''başka oyuncu ve başka bir yönetmen ile bir tür önbölüm olabileceğini'' söyledi. Damon Mart 2010'da The Today Show'da sadece eğer Greengrass yönetmen olursa film ile ilgileneceğini yeniden doğruladı.

Haziran 2010'da, Tony Gilroy'nin Bourne'un Mirası filmini yazacağı ve filmin 2012'de yayına gireceği açıklandı. Ekim'de Gilory, Damon'un bu film için geri dönmeyeceğini bu filmde ''tamamıyla yeni bir kahramanın'' olacağını söyledi.

Bourne'un Mirası ABD'de 10 Ağustos 20112'de yayına girdi. Jeremy Renner, Aaron Cross rolünü oynadı.

Universal, Los Angeles, California'da bir basın toplantısında Bourne'un Mirası filminin eleştirmenler tarafından karışık yorumlar almasına rağmen daha fazla Bourne filmi yayınlamayı tasarladıklarını belirtti. Aralık 2012'de bir röportajda Damon kendisinin ve Paul Greengrass'ın, Jason Bourne ve yönetmen olarak sıradaki Bourne filmi için geri dönmekle ilgilendiklerini açıkladı. 8 Kasım 2013'te Deadline serinin beşinci filminin Renner'ın Cross rolüyle ve Justin Lin'in yönetmenliğinde çekileceğini bildirdi.

15 Eylül 2014'te Damon ve Greengrass'ın sıradaki Bourne filmi için gerçekten döneceği ile Renner'ın Cross olarak sonraki bir tarihte ayrı bir film ile döneceği açıklandı. Kasım 2014'te Damon kendisinin ve Greengrass'ın kurgucu Christopher Rouse ile kendilerinden bir senaryoyla döneceklerini açıkladı. 23 Mayıs 2015'te Deadline.com Alicia Vikander'ın filmde oynamak için Damon ile görüştüğünü bildirdi. 19 Haziran 2015'te daha önceki üç filmde de Nicky Parsons rolünde oynayan Julia Stiles'ın rolünün onaylandığı bildirildi. Viggo Mortensen'le kötü adam rolü içinde görüşüldü. 23 Haziran 2015'te Vikander ayrıca Assassin's Creed filmi için görüşmelerdeyken film es geçti ve Bourne filminin kadrosuna katıldı. 28 Temmuz 2015'te Tommy Lee Jones CIA yöneticisi olarak filme katıldı.

JASON BOURNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ağustos 2015'te yapımcılar Las Vegas Strip'de çekim yapmak üzere onay almak için Clark County, Nevada'da bir araya geldi. 7 ile 10 gün arası Las Vegas Bulvarı'nın birkaç saat kapatılması için ricada bulunuldu.

Temel çekimler 8 Eylül 2015'te başladı. Kasım ayı başlarında çekimler İngiltere, Londra'da Paddington İstasyonu'nun dışında yapıldı. Kasım 2015'in sonlarında Kreuzberg, Berlin'de çekimler yapıldı. 14 Ocak 2016'dan 21 Ocak'a kadar zamanlanarak Las Vegas, Nevada'da çekimler yapıldı. Yapım 1 Şubat 2016'da bitti.