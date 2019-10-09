09.10.2019 - 14:55 |
Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlayacak? Jet Sosyete hangi kanalda yayınlanacak?
Birbirinden farklı ve birbirinden komik karakterlerin olduğu Jet Sosyete dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Jet Sosyete izleyicisi, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Jet Sosyete'nin yayınlanacağı tarih ve Jet Sosyete yayınlanacağı yer...
Jey Sosyete dizisinin oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin yer alıyor.
JET SOSYETE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Komedi türündeki Jet Sosyete dizisinin yeni sezonu 11 Ekim 2019 tarihinde yayınlanmaya başlayacak.
JET SOSYETE NEREDE YAYINLANACAK?
Jet Sosyete yeni sezonuyla PUHU TV'de yayınlanacak.
JET SOSYETE FRAGMAN