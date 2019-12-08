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08.12.2019 - 18:54 |

Juice WRLD kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü rapçi Juice WRLD neden öldü?

Lucid Girls, All Girls Are The Same ve Robbery gibi şarkılarla tanınan dünyaca ünlü rapçi Juice WRLD'ün 21 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Peki ünlü rapçi Juice WRLD kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü?

Juice WRLD kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü rapçi Juice WRLD neden öldü?

JUICE WRLD KİMDİR?

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısıdır. Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktadır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. _ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.

JUICE WRLD NEDEN ÖLDÜ?

Dış basın tarafından aktarılan bilgilere göre 21 yaşındaki ünlü rapçi, Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'ün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası da gelen bilgiler arasında.

Polis oradan ayrılmıyorSultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
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