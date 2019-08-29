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29.08.2019 - 12:04

Jungle (Orman) filmi oyuncuları ve konusu nedir?

Bu akşam Harry Potter filminde oynayarak yıldızlaşan Daniel Radcliffe'in başrolünde olduğu Jungle filmi ekrana gelecek. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Jungle (Orman) filmi oyuncuları ve konusu nedir?

 

Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan Jungle filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Dram/gerilim türündeki film 2017 yılında vizyona girerken henüz film hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Jungle (Orman) filmi oyuncuları ve konusu nedir?" sorusuna cevap arıyor.

JUNGLE OYUNCULARI

Jungle filmi oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor.

JUNGLE FİLMİ KONUSU

3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon’un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.

Teminatı bile lüks araç fiyatındaGümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.
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