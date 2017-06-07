‘Kâbus’ çetesini çökerten kurşun

İstanbul Esenyurt’ta işadamı ve siyasetçilere kâbus dolu günler yaşatan 38 kişilik gasp ve haraç çetesi gözaltına alındı. Baskın yiyen belediye başkanından kurşun yiyen işadamına kadar, birçok insanın kâbusu olan, başını Selahattin Yılmaz isimli eski bir oto hırsızının çektiği “Kara Kâbus” isimli çetenin sonunu mart ayında silahlı saldırı düzenledikleri Altunoğlu İnşaat Şirketi’nin aynı zamanda küçük ortağı olan Genel Müdürü Yunus İrik’in ihbarı getirdi.

Çetenin istediği haracı vermeyince, işyerine otomobiliyle girerken kendisini takip eden çete üyelerinin silahlı saldırısına uğrayan ve kurşunların cep telefonu ve cebindeki paralara saplanmasıyla ölümden dönen İrik’in ihbarıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çeteyi yakın takibe aldı. İki aylık çalışmayla, belediye baskınından ihale iptaline, adam kaçırmadan silahlı saldırıya, tarihi eser kaçakçılığından silah kaçakçılığına ve hırsızlıktan haraç almaya kadar birçok suç alanında faaliyet gösterdiği belirlenen, başını “Michael” lakaplı Selahattin Yılmaz’ın çektiği çeteye yönelik 26 Mayıs’ta operasyon başlatıldı.

Çapan’ı vurdurtmuştu

Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş’ı 1994’te adliyeden kaçıran Yakup Süt’ün adamı olarak bilinen ve 1998’de Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Gürbüz Çapan’ı vurdurtan Yılmaz ve çetesi, Esenyurt merkezli üç ilçede düzenlenen baskınlarla çökertildi. Operasyonda 38 şüpheli, 8 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 milyon lira değerinde zorla imzalatılmış 29 ayrı senet ve 6 ayrı çekle ele geçirildi.





Suçlamalar



Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen çetenin geriye dönük olarak yapılan suç araştırmasında ise polisin tespitleri şunlar oldu:

Haraç alamadıkları Özyurt Beton ve İnşaat şirketinin sahibi Orhan Özyurt’un Aralık 2016’da kurşunlanması.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan ihale ve haraç isteyen çete, belediyeyi basıp saldırı düzenlemeyi planladı. Çetenin planı, belediye binasının girişindeki güvenlik görevlilerince önlendi.

Çete lideri Yılmaz’ın eski iş ortağı, Şubat 2017’de çete tarafından Adana’dan silah zoruyla kaçırılarak İstanbul’a getirildi, Esenyurt’ta bir evde günlerce işkence gördü.

Arnavutköy’deki bir çiftlik evi Şubat 2017’de çete tarafından soyuldu.

Tarihi sikke ve tepsiyi Sivas’tan İstanbul’a getirerek tarihi eser kaçakçılarına satmaya çalışan çete mensupları, Mart 2017’de İstanbul ve Sivas polisinin ortaklaşa operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.