Kabune Pilavı tarifi | Kabune Pilavı hangi yöreye ait?

Her gün farklı bir tarif ile gelin adaylarının yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık 2019 Perşembe günü tarifi Kabune Pilavı. Isparta yöresine ait olan Kabune Pilavı nasıl yapılır?

KABUNE PİLAVI TARİFİ

1 adet soğan

750 gr dana gerdan

2,5 su bardağı baldo pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 su bardağı nohut(haşlanmış) (bir gece önceden ıslatıp haşlayacağız)

2 su bardağı et suyu

1,5 su bardağı su

KABUNE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Dana gerdanı suyla birlikte düdüklüde iyice yumuşayana dek pişirin (1 SAAT KADAR). Kalan suyu pilavda kullanmak için saklayın. Nohutları bir gece önceden ıslayın ve ertesi günü yumuşayana dek pişirin. Soğanları piyazlık doğrayın. Tuzla birlikte ovun. Tencerenin tabanına soğanları yerleştirin. Düdüklüde pişmiş olan etleri didikleyin ve soğanların üzerine ekleyip yayın. Yıkanmış pirinçleri etlerin üzerine ekleyin. Üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber serpiştirin. Haşlanmış olan nohutları pirinçlerin üzerine ekleyin. Son olarak etleri haşladığınız suyu ve 1,5 su bardağı suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp önce harlı ateşte 10 dakika, ardından kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin. Pilavı 15 dakika demlendirin. Ardından tencereyi büyük bir servis tabağına ters çevirin.