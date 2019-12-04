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04.12.2019 - 12:51 | | DHA

Kaçak kazı yaparken yakalandılar!

Çanakkale’de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaparken yakalandılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.D., Y.K. ve G.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 1,5 x 1,5 metre çapındaki bir alanı, 3 metre derinliğinde kazdığı belirlendi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 kazma, 4 kürek, 1 balta, 1 kova, 1 makara, 1 demir merdiven ve 5 metre uzunluğunda urgana el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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