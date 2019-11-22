MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza
22.11.2019 - 12:40 | | DHA

Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaçak sakar meke avlayan bir kişiye 13 bin 526 lira ceza uygulandı.

Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Şefliği ve Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sakar meke kuşu avladığı tespit edilen kişiyi suçüstü yakaladı. 18 sakar meke ölü olarak ele geçirilirken, avcıya 4915 sayılı kanununa muhalefetten 4 bin 616 lira, 8 bin 910 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildi.

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördüEndonezya'da Lion Air Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu sene af çıkıyor mu? Af yasasındaki son gelişmeler neler?

Bu sene af çıkıyor mu? Af yasasındaki son gelişmeler neler?

Bilgisayarında DEAŞ’a katılanların listesi çıktı

Bilgisayarında DEAŞ’a katılanların listesi çıktı

Yolu şaşırın sürücü merdivende kaldı!

Yolu şaşırın sürücü merdivende kaldı!

Ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri belli oldu

Ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri belli oldu

Sıradaki Haber