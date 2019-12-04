‘Kaçak yolcuları gördü, öldürüldü’

Çalıştığı gemi açık denizdeyken esrarengiz şekilde kaybolan elektrik teknikeri Kadir Köroğlu’nun ailesi, cinayet şüphesiyle olayın araştırılmasını istiyor. Kaybolmasından sekiz saat önce gemide terör örgütü mensuplarını gördüğünü söyleyen Köroğlu’nun öldürülerek denize atıldığını ileri süren ablası Mine Köroğlu, “Görmemesi gereken kaçak yolcuları gördüğü için öldürüldü” dedi.



Karada yeteri kadar para kazanamadığını düşünerek gemilerde elektrik teknikerliğine başlayan İskenderunlu denizci Kadir Köroğlu, 2017 Haziran’da “M/V Gündem Azra” isimli genel yük gemisiyle anlaştı.









Baskı gördüğünü yazdı



İzmit Körfezi çıkışlı yük taşıyan gemiyle ilk seferi için 10 Haziran’da yola çıkan Köroğlu, aynı gün dayısı Alican Polat’a şaşırtıcı mesajlar gönderdi. Köroğlu, gemide FETÖ kitaplarını açıkta okuyan kişiler olduğunu, kamarasına izinsiz girdiklerini ve baskı gördüğünü yazdı. Gemi Marmara Denizi’nde seyrettiği için ertesi gün ayrılmak istediğini kaptana bildirdiğini söyleyen Köroğlu, esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Gemi kaptanı, “Yunanistan’ın Neo Kavali limanına boş olarak gidiyorduk. Yalova açıklarında gemiye alışamadığını ve inmek istediğini söyledi. Maddi sorunları olduğunu ve İstanbul’da yanında kaldığı kişiyle arasının bozulduğunu önceden söylemişti. Hafta sonu olduğu için ertesi gün inebileceğini söyledim. Ertesi gün mesai arkadaşı uyandıramadığını söyledi. Kilitli kamarasına girerek aradık ama bulamadık. Sefer ihtiyacı için bize yanaşan iki bota kaçak binip gittiğini düşündük. Ama bulunamadı şeklinde ifade verdi.



Ablası Mine Köroğlu, 2.5 yıl önce meydana gelen olayın ardından dava açılmadığını, dosyanın halen savcılıkta beklediğini belirterek, şunları söyledi: “Kardeşim gemide terör örgütü elebaşı Gülen’e ait kitaplar okuyan kişiler olduğunu belirtmişti. Gemidekiler bot kiralayarak kaçtığını öne sürüyor ama kapısını kilitli buluyorlar. Bir insanın sığamayacağı kadar küçük pencereden (lomboz) kaçması imkânsız. Bence görmemesi gereken olaylara şahit oldu. Hatta Yunanistan’a kaçak giden terör örgütü mensupları bile olabilir. Gemideki kameralar neden bozuk? Bizce, kardeşimi gördüğü bir şeyden dolayı öldürdüler. Olayın peşini bırakmayacağız.”



Avukat: Olay tam anlamıyla cinayet



Ailenin avukatı Ömer Faruk Bostancı ise, “Tüm yasal yollara başvurduk. Öncelikle cinayet şüpheli bir ölüm üzerinde duruyoruz. Faillerin tespiti için suç duyurusunda bulunduk ve soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte. Tam anlamıyla bir cinayet olarak gördüğümüz konuda soruşturmanın uzun sürmesi ve sonuç alınamaması aileyi daha çok üzüyor. Ayrıca Kadir Köroğlu için İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi’nde gaiplik (Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi) davası da açtık. Ailenin rahatlaması için olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerekiyor” diye konuştu.