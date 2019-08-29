KADES’e 10 bin yardım çığlığı

İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil aplikasyonu geçtiğimiz yıl Mart ayında hizmete girdi. Açıldığı günden bugüne 182 bin 795 kadın uygulamayı cep telefonuna indirirken, 10 bin 309 kadın tarafından da uygulamaya ihbar geldi. KADES, acil bir durumda kaldığınızda tek tuşla konum bilginizi acil durum ekiplerine gönderebiliyor ve bu şekilde ekiplerin yanınıza daha çabuk ulaşması sağlanıyor. Uygulama, Google Play Store ve AppStore uygulamalarından indirilebiliyor.



Uygulamayı indiren kişiler, T.C kimlik numarasını girerek sisteme kayıtlarını gerçekleştiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından telefonlarına gönderilen aktivasyon kodu ile birlikte uygulamayı aktif hale getiriliyor. Cihazın konum bilgisi açıksa ve internet bağlı ise, mağdur kadınlar tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak en yakın ekiplerin kendilerine yönlendirilmesi için ihbar gönderebiliyor.



‘Yardım iste’ butonu



Uygulamanın altına yer alan kullanıcı sözleşmesinde ise şu ifadeler yer verildi:



“Bu ihbar uygulaması yalnızca aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında mağdur olan kadınlar tarafından kullanıldığından T.C. kimlik numaranıza göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında gerekli kontrol sağlandıktan ve telefonunuza SMS olarak gönderilen kod girildikten sonra aktif hale gelecektir. Uygulamayı kullanmadan önce telefonunuzun konum bilgisinin açık olduğundan emin olunuz. Uygulama aktif olduktan sonra ‘Yardım iste’ butonuna basmanız halinde talebiniz ihbar niteliği kazanacak ve mevcut konumuza ekip gönderilecektir. Ayrıca şiddet uğradığımızda psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı ilinizdeki ŞÖMİN’e ulşabilir, ALO 183’ü 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.”

