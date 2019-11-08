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08.11.2019 - 07:50 |

Kadıköy’de Ata’yı anma etkinliği

Türk Gençliğine Hizmet Vakfı (TGHV), Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümü anısına etkinlik düzenliyor.

Kadıköy’de Ata’yı anma etkinliği

 

Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu’nda 10 Kasım Pazar günü saat 17.00’de başlayacak etkinlikte, açılış konuşmasını Türk Gençliği’ne Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu gerçekleştirecek. Törende, sırısıyla Atatürk’ün 1935 yılı kurultay nutku, İsmet İnönü’nün 1. Olağanüstü Kurultay konuşması ve Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakli sırasında 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın yaptığı konuşmadan bir kesit sunulacak. Etkinlikte, emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Atatürk’ü anlatacak. l İSTANBUL Milliyet

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