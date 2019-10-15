15.10.2019 - 09:22 |
Kadın 67. yeni bölüm fragmanlarında Sarp ölecek mi?
Kadın dizisi 67. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen sevilen dizi Kadın'da bu hafta Hatice'nin ölümünün ardından Şirin ve Enver darmadağın olmuştur. Şirin'in Sarp hakkındaki itirafının ardından Bahar, Sarp'ı affetmiş ve eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlamışlardır. Sarp'ın bir anda hastanede odasında uyanmaması ile Bahar'ın deliye dönmesine yetecektir. Peki Kadın dizisi 67. yeni bölümde Sarp ölecek mi?
Kadın dizisi 67. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Fox TV ekranında Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisinde Hatice'nin ölümü Enver ve Şirin'i darmadağın etmiştir. Şirin'in itiraflarının ardından Sarp'ı affeden Bahar eski günlerdeki gibi yeniden hayal kurmaya başlamıştır. Sarp'ın bir anda hastane odasında uyanmaması Bahar'a korku dolu anlar yaşatmıştır. Peki Sarp, Kadın dizisi 67. yeni bölümde ölecek midir?
KADIN 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.