Kadın 70. bölüm fragmanında Şirin, Arif ile yakınlaşıyor!

Kadın dizisi 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Kadın dizisi 70. yeni bölümde Şirin'in Arif ile yakınlaşması başta Enver olmak üzere herkesi tedirgin ediyor. Yaşananlara bir anlam veremeyen Bahar neler olup bittiğini anlamaya çalışır. Bahar'ın hayatını kaybeden kocasına da ilgisi olan Şirin, annesinin ölüm döşeğindeki anına kadar ablası Bahar'a gerçekleri söylememişti.

KADIN 70. BÖLÜM FRAGMANI