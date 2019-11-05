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05.11.2019 - 22:37 |

Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 70. son bölümde Bahar bu kez...

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Kadın 70. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Bahar ve Ceyda’nın evine baskın damga vurdu. Peki merakla araştırılan Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 70. son bölümde Bahar bu kez...

KADIN 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor? Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır. Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?

KADIN 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Her şey güpegündüz oldu! Otobüs şoförü o anları böyle anlattıSancaktepe'de bir kadının, aynı iş yerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.
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