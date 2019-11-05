Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 70. son bölümde Bahar bu kez...

KADIN 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor? Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır. Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?



KADIN 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...