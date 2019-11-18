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18.11.2019 - 10:00 |

Kadın 72. yeni bölüm 3. fragmanı... Kadın'a Mücize Doktor Ali konuk oluyor

Kadın dizisi 72. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Doruk hastalanıyor. Bahar oğlunu acilen hastaneye götürürken arkada Mucize Doktor Ali beliriyor.

Kadın 72. yeni bölüm 3. fragmanı... Kadın'a Mücize Doktor Ali konuk oluyor

Kadın 72. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Nisan ile Doruk konuşurken Nisan kardeşimde tuhaflıklar seziyor. Nisan durumu annesine aktarırken Bahar Doruk'u alıp hastaneye koşuyor. Oğlu için endişelenen Bahar'ın yanında ise Mucize Doktor Ali beliriyor. Bakalım Ali, Doruk'a müdahale edecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem’in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda’ya daha yakın olmak için Enver’in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.

Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif’ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin’in gerçekten planı nedir?

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