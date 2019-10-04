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04.10.2019 - 22:27 |

Kadın dizisinin 66. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kadın 66. 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Kadın dizisinin yeni bölümünde Hatice hayatını kaybedecek. Geriye kalan Enver, Şirin ve Bahar ise nasıl toparlanacak merak konusu. İşte Kadın 66. yeni bölüm fragmanları...

Kadın dizisinin 66. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisi 66. yeni bölümüyle 8 Ekim Salı günü ekrana gelecek. Peki Kadın dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kendini suçlu hisseden Arif, neler yapacak? İşte Kadın 66. bölüm fragmanları

KADIN FRAGMAN

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
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