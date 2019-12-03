Kadın polisten Trafikte drone uygulaması!

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, ölümlü ve yaralamalı kazaların en aza indirilmesi ve sürücülerde yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla kadın polis drone destekli denetim yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerle ilgili alınan anlık görüntüler görevli ekiplere bildirildi.

Denetimlerde kadın polis özellikle araç içinde sigara içilip içilmediğini kontrol etti. Polis sürücüleri sigara içmemeleri konusunda uyararak, araç kullanırken sigara içmenin telefonla konuşmadan hiçbir farkı olmadığını söyledi.

Ayrıca polis kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, cep telefonu kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi kural ihlalleri üzerinde yoğunlaştı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklar ile otoyol ve kara yollarında havadan helikopterle yapılan denetimlere de ağırlıklı olarak devam edileceği bildirildi.

Drone ile trafik denetimlerinin başladığı Nisan ayından bu yana kural ihlali yaptığı tespit edilen 542 araç sürücüsüne 130 bin 320 lira trafik cezası uygulandığı öğrenildi.