Kadın yeni fragman - Bahar ve Arif'ten duygusal konuşma

Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisi yeni bölümüyle her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Kadın dizisinin son bölümünde Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMAN