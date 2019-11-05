Kadın yeni fragman | Bahar'ın başı belada

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kadın yeni bölümünde heyecan dorukta. Kadın 70. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de FOX TV'de...

KADIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor?

Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.

Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?

KADIN FRAGMAN