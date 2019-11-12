MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKadın yeni fragman | Şirin ve Arif...
12.11.2019 - 09:35 |

Kadın yeni fragman | Şirin ve Arif...

Kadın dizisinin 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Kadın yeni bölümünde Şirin ve Arif birlikte vakit geçiriyor. Şirin'in hain planı nasıl işleyecek? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı...

Kadın yeni fragman | Şirin ve Arif...

Salı akşamları yayınlanan Kadın yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kadın dizisinin yeni bölümünde, Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem’in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda’ya daha yakın olmak için Enver’in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.

Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif’ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin’in gerçekten planı nedir?

KADIN FRAGMAN

MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polis Akademisi, Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı mı?

Polis Akademisi, Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı mı?

Cezaevi firarisi otomobille 2 polisi yaraladı!

Cezaevi firarisi otomobille 2 polisi yaraladı!

Hac kayıtları nasıl yapılır? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilicek?

Hac kayıtları nasıl yapılır? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilicek?

Boğaz'ı kaplayan sis örtüsü

Boğaz'ı kaplayan sis örtüsü

Sıradaki Haber