MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine hapis!
23.08.2019 - 12:56| DHA

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine hapis!

İzmit’te, otobüste yolculuk yapan kadının seyahat bilgilerinden telefon numarasını alıp, kendisine tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atan muavin Y.D.'ye (27), mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine hapis!

Olay, 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. Otobüs firmasında muavinlik yapan Y.D., kadın yolcunun telefon numarasını seyahat bilgilerinden ele geçirip, kendisine arkadaşlık teklif etti. Teklifine olumsuz yanıt alan Y.D., ardından kadına cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar göndermeye başladı. Kadının suç duyurusu üzerine açılan dava Kocaeli 9'uncu Asli Ceza Mahkemesi'nde görülürken, tutuksuz yargılanan Y.D., kadına tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atmaya devam etti. Y.D.'ye, 'cinsel içerikli mesajlar atma', 'tehdit hakaret' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek' suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.D., Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Y.D.'nin ifadesinde, "Ben kadını otobüste gördüm hoşlandım. Telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak mesaj attım ama cinsel içerikli mesajlar göndermedim" dediği öğrenildi. Y.D. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

 

5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü; Onları öptüm5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü Onları öptümAntalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak aralarında ekip otosunun da bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalıp araçtan inen sürücü, götürüldüğü hastaneden de kaçmaya kalkıştı. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadığını iddia ederek, Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Gaziantep'te evde çökme!

Gaziantep'te evde çökme!

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Sıradaki Haber