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02.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kadın yönetmenlerin kısa filmleri Yeldeğirmeni’nde

Dört yıldır ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede eylül ayında gerçekleştiren Directed by Women Worldwide Film Viewing Party festivalinin Türkiye organizasyonu olan 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, 13-15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Kadın yönetmenlerin kısa filmleri Yeldeğirmeni’nde

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, Directed by Women Turkey adıyla İstanbul’da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde buluşacak.

Her dil, din ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist filmin yer adlığı festivalde belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek filmlere ulusal ve uluslararası olmak üzere en iyi film ödülü verilecek. Ödül alacak filmleri ise Bennu Yıldırımlar, Meryem Yavuz, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik’ten oluşan jüri belirleyecek. 

Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralıÜsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
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