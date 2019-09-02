Kadın yönetmenlerin kısa filmleri Yeldeğirmeni’nde

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, Directed by Women Turkey adıyla İstanbul’da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde buluşacak.

Her dil, din ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist filmin yer adlığı festivalde belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek filmlere ulusal ve uluslararası olmak üzere en iyi film ödülü verilecek. Ödül alacak filmleri ise Bennu Yıldırımlar, Meryem Yavuz, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik’ten oluşan jüri belirleyecek.